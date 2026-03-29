A região Oeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (30). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 31.3°C, Itapirapuã, registrando 31.0°C, e Jussara, com 30.9°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Caiapônia, com 18.3°C, e Avelinópolis, que marca 18.5°C.\nA umidade média na região é de 68.62%, com Itapirapuã apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 2.62%. As cidades com maiores probabilidades de chuva incluem Buriti de Goiás, com 25.0%, Americano do Brasil, com 15.0%, e Amorinópolis, também com 15.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%