A região Oeste terá um dia de calor bastante intenso nesta segunda-feira (31), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os picos mais acentuados de temperatura devem ocorrer em Britânia, que atinge 39,9°C, seguida por Bom Jardim de Goiás, com 39,7°C, e Aragarças, que alcança 39,5°C. Por outro lado, os menores índices no início do dia serão registrados em Caiapônia e São João da Paraúna, onde as marcas mínimas caem para 22,4°C.O tempo seco predomina na maior parte das localidades, com umidade relativa média estimada em 39,86% para o período. O maior índice de umidade se concentra em Aurilândia, alcançando 53,0%, enquanto São João da Paraúna registra 52,0%. Além disso, a probabilidade média de chuva é baixa, fixando-se em apenas 5,0% na região, sendo que Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis estão entre as cidades com a maior chance de precipitação, registrando discretos 10,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 36,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 34,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 36,9°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 35,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 39,5°C, mínima 25,9°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 37,2°C, mínima 25,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 37,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 38,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 39,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 41,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 39,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 41,1°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 36,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 36,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 37,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 37,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 38,4°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 36,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 37,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 38,2°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 38,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 36,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 39,1°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 39,2°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 36,5°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 36,2°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 36,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 38,7°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 36,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 39,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 36,6°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 26,7°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 27,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 36,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.