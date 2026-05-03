A região Oeste terá um tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (4). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 34.9°C, Jussara, com 34.4°C, e Itapirapuã, com 34.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Caiapônia, com 18.7°C, e Doverlândia, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 59.78%, com Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices de umidade à noite, chegando a 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 6.63%. As maiores chances de chuva, embora ainda baixas, estão em Americano do Brasil, Amorinópolis e Anicuns, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 32.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 32.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 33.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 31.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 32.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 33.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 31.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 34.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 31.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 34.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 34.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 34.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 31.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 31.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.