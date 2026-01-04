A região Oeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (5), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Baliza, com máxima de 29.7°C, Aragarças com 29.4°C e Bom Jardim de Goiás também com 29.4°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Campestre de Goiás, com mínima de 19.4°C, e Anicuns, atingindo 20.0°C.\nA umidade média na região ficará em 84.97%, com destaque para Caiapônia e Palestina de Goiás, que podem alcançar 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 54.19%, mas algumas localidades, como Fazenda Nova, Israelândia e Jaupaci, apresentam uma probabilidade de chuva de até 85.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%