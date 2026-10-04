A região Oeste apresenta condições atmosféricas bastante instáveis nesta segunda-feira (5), com expectativa de tempo úmido e ocorrência de precipitações ao longo do dia, sob temperaturas médias que oscilam entre a mínima de 20,69°C e a máxima de 26,26°C. Os picos de calor devem se concentrar em Britânia, que registra máxima de 29,0°C, Jussara, com 28,3°C, e Itapirapuã, com 28,2°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas ocorrem nas cidades de Caiapônia e Americano do Brasil, que apresentam mínimas de 19,2°C e 19,3°C, respectivamente.O nível médio de umidade relativa do ar na região fica em 82,28%, com os patamares mais elevados de 91,0% sendo esperados em Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis. A probabilidade média de chuva para o período é de 53,72%, sendo que a maior probabilidade de ocorrência do fenômeno alcança os 75,0% nas localidades de Baliza, Bom Jardim de Goiás e Piranhas.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Americano do Brasil: máxima 24,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Amorinópolis: máxima 25,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Anicuns: máxima 24,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Aragarças: máxima 27,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Arenópolis: máxima 26,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Aurilândia: máxima 26,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Avelinópolis: máxima 25,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Baliza: máxima 27,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Britânia: máxima 29,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Buriti de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Cachoeira de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Caiapônia: máxima 24,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Campestre de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Córrego do Ouro: máxima 26,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Diorama: máxima 26,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Doverlândia: máxima 26,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Fazenda Nova: máxima 27,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Firminópolis: máxima 25,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Iporá: máxima 26,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Israelândia: máxima 26,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Itapirapuã: máxima 28,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 55,0%Ivolândia: máxima 25,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Jandaia: máxima 25,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Jaupaci: máxima 27,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Jussara: máxima 28,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Moiporá: máxima 25,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Montes Claros de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Mossâmedes: máxima 26,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Nazário: máxima 25,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Novo Brasil: máxima 27,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Palestina de Goiás: máxima 25,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Palmeiras de Goiás: máxima 25,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Palminópolis: máxima 25,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Paraúna: máxima 24,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Piranhas: máxima 27,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Sanclerlândia: máxima 26,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Santa Fé de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%São João da Paraúna: máxima 25,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%São Luís de Montes Belos: máxima 26,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Turvânia: máxima 25,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.