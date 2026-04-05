A região Oeste apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (6). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.0°C, Montes Claros de Goiás, com 31.4°C, e Santa Fé de Goiás, também com 31.4°C. Já as cidades mais frias são Caiapônia, com mínima de 19.9°C, e Americano do Brasil, com 20.2°C.O tempo na região terá umidade média de 76.87%. As cidades com maior umidade são Moiporá, com 90.0%, Aragarças, com 89.0%, e Britânia, com 89.0%. As probabilidades de chuva são elevadas em Turvânia, atingindo 95.0%, em Paraúna, com 90.0%, e em Campestre de Goiás, com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Amorinópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Britânia: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 80.0%Córrego do Ouro: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Diorama: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Itapirapuã: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Palestina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Palminópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Piranhas: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Turvânia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 95.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.