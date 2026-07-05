A região Oeste apresentará tempo com temperaturas elevadas para segunda-feira (6). Britânia será a cidade mais quente, marcando 33.8°C. Outras cidades com temperaturas mais altas incluem Jussara com 33.3°C e Itapirapuã com 33.1°C. As menores temperaturas serão registradas em Campestre de Goiás e São João da Paraúna, ambas com 12.3°C.A umidade média na região será de 50.38%, com Bom Jardim de Goiás registrando índices de umidade de até 76.0%. A probabilidade média de chuva é de 35%, mas em cidades como Aurilândia, a chance de tempo chuvoso é de 10.0%. Avelinópolis e Cachoeira de Goiás também indicam chances pontuais de 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 31.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 32.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 33.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.