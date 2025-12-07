A região Oeste, para a segunda-feira (8), terá o tempo com grande chance de chuva. As cidades mais quentes da região serão Britânia, Jussara e Santa Fé de Goiás, todas com máxima de 26.9°C. Já as mais frias serão Caiapônia e Palestina de Goiás, registrando mínima de 18.7°C.A umidade média na região será de 89.42%, com cidades como Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás apresentando os índices mais elevados, alcançando 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.19%, mas em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns, a probabilidade é de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 24.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 24.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 25.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 24.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Britânia: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 23.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Doverlândia: máxima 24.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 24.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 24.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 24.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 23.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 23.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.