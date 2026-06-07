A região Oeste apresenta tempo de altas temperaturas para segunda-feira (8). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.0°C, Jussara, com 32.4°C, e Itapirapuã, com 32.2°C. Já as cidades mais frias serão São João da Paraúna, com mínima de 12.0°C, e Campestre de Goiás, com 12.1°C.A umidade média na região será de 52.05%, com os maiores índices noturnos em Bom Jardim de Goiás, atingindo 76.0%, Aurilândia com 75.0% e Campestre de Goiás com 73.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.77%, sendo Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis as cidades com os maiores índices, registrando 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.9°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.0°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.3°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.