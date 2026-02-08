A região Oeste apresenta uma grande chance de chuva para a segunda-feira (9). O tempo terá temperaturas máximas de 26.8°C em Britânia, 26.5°C em Itapirapuã e 26.4°C em Doverlândia, as cidades mais quentes. As menores temperaturas, de 19.9°C, serão registradas em Caiapônia e Campestre de Goiás.A umidade média na região ficará em 92.35%, podendo alcançar 96.0% em cidades como Arenópolis, Baliza e Caiapônia. A probabilidade média de chuva é de 58.95%, mas localidades como Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis têm 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 25.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 25.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Anicuns: máxima 24.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 24.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 23.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 26.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campestre de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Diorama: máxima 24.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 24.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 24.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Iporá: máxima 25.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Israelândia: máxima 24.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 26.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ivolândia: máxima 24.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jandaia: máxima 24.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 23.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 26.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 24.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Montes Claros de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 24.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palmeiras de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 24.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 23.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Piranhas: máxima 24.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 23.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 24.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Turvânia: máxima 24.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.