A região Oeste para sexta-feira (10) terá um tempo marcado por altas temperaturas. As máximas na região alcançam 31.6°C em Montes Claros de Goiás, 31.5°C em Britânia e 31.4°C em Israelândia. As temperaturas mínimas serão de 19.5°C em Avelinópolis e 19.6°C em Americano do Brasil.A umidade média na região é de 74.21%, com Britânia apresentando os maiores índices de 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.37%, mas algumas localidades, como Caiapônia, podem ter até 45.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.