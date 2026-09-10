A região Oeste vivenciará uma sexta-feira (11) de forte aquecimento e predomínio de tempo firme. O calor mais intenso do dia está previsto para Britânia, que deve alcançar 37,2°C, enquanto Itapirapuã e Jussara têm máximas estimadas em 36,6°C. No outro extremo, as primeiras horas do dia serão mais amenas em Campestre de Goiás e Avelinópolis, com mínimas de 17,8°C e 17,9°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral na região fica em 48,67%, sendo que Campestre de Goiás deve atingir o maior índice, alcançando 65,0%, seguido por Avelinópolis e Britânia, ambos com 63,0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 0,06%, mantendo o tempo predominantemente seco, embora Jandaia apresente uma possibilidade isolada de precipitação de 5,0% no período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 34,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 36,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 34,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 36,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.