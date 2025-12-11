A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (12), como principal característica do tempo. As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 29.65°C, com Britânia sendo a cidade mais quente, alcançando 31.5°C, seguida por Fazenda Nova e Israelândia, ambas com 30.9°C. As mínimas do tempo serão de 21.99°C em média, e as cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com 20.7°C, e Mossâmedes, com 21.2°C.A umidade média regional será de 81.38%, com destaque para Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás, onde a umidade poderá chegar a 92.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 35.87%. No entanto, cidades como Baliza e Doverlândia apresentam 75.0% de probabilidade de chuva, e Montes Claros de Goiás, 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 29.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 29.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Britânia: máxima 31.5°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Firminópolis: máxima 29.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itapirapuã: máxima 30.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 30.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Jussara: máxima 30.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Nazário: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 28.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%