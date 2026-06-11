A região Oeste terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (12). O tempo indica que as temperaturas máximas ficarão em torno de 30.0°C em Britânia, 29.4°C em Bom Jardim de Goiás e 29.2°C em Baliza. As mínimas mais baixas serão observadas em Caiapônia, com 16.4°C, e Nazário, com 16.9°C.\nA umidade média na região será de 80.86%, com Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.92%. No entanto, cidades como Israelândia, Palminópolis e Paraúna possuem probabilidade de chuva de 95.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 25.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%\nAmericano do Brasil: máxima 24.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%