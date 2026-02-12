A região Oeste para a sexta-feira (13) terá como principal característica uma grande chance de chuva. As temperaturas mais altas são esperadas em Itapirapuã com 30.6°C, Britânia com 30.5°C e Novo Brasil com 30.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Avelinópolis e Caiapônia, ambas com 18.9°C.A umidade média na região será de 76.84%, com Aragarças registrando 93.0%, Baliza 92.0% e Piranhas 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.43%, mas Doverlândia tem 85.0% de chance de tempo chuvoso, seguida por Baliza com 75.0% e Arenópolis com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Britânia: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 27.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.