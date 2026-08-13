A região Oeste passará por uma jornada de calor intenso nesta sexta-feira (14), apresentando uma média para as temperaturas máximas de 34,9°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 18,86°C. Os índices mais elevados devem se concentrar em Britânia, com 37,2°C, seguida de perto por Jussara, com 36,9°C, e Itapirapuã, com 36,7°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em São João da Paraúna e Paraúna, com mínimas de 15,3°C e 15,6°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional deve ficar em 37,47%, com os maiores percentuais previstos para Aurilândia e Bom Jardim de Goiás, que podem atingir 57,0%. O tempo seco predomina na maior parte das localidades, refletindo em uma baixa probabilidade média de chuva, estimada em apenas 1,16%. As maiores chances de precipitação não passam de 10,0% em municípios como Britânia, Fazenda Nova e Jaupaci.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 35,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 34,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 34,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 34,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 36,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.