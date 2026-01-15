A região Oeste terá grande chance de chuva para sexta-feira (16), com o tempo apresentando áreas de instabilidade. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Britânia, com máxima de 34.2°C, Jussara, com 33.5°C, e Santa Fé de Goiás, também com 33.5°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Campestre de Goiás, marcando 18.8°C, e Avelinópolis, com 19.4°C.A umidade média na região Oeste ficará em torno de 70.66%. Cidades como Caiapônia, Palestina de Goiás e Doverlândia podem registrar umidade noturna de 87.0%. A probabilidade de chuva é alta em Firminópolis e São Luís de Montes Belos, ambas com 75.0%, e em Aurilândia, com 70.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Amorinópolis: máxima 32.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Aragarças: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 34.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 30.0%Buriti de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Córrego do Ouro: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 32.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 32.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 32.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 32.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 33.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 32.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | 