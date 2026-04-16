A região Oeste para a sexta-feira (17) terá tempo com probabilidade de chuva, que é a característica principal observada. As cidades mais quentes serão Britânia com 31.6°C, Santa Fé de Goiás com 31.1°C e Aragarças com 31.0°C. Já as mais frias serão Caiapônia com 19.3°C e Americano do Brasil com 19.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.93%, com destaque para Itapirapuã e Santa Bárbara de Goiás, que podem registrar umidade de 85.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 16.34%. As maiores chances de tempo com chuva são observadas em Iporá, com 55.0%, seguida por Baliza, com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Doverlândia: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.