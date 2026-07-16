A região Oeste passará por um dia de céu aberto e sem previsão de chuva nesta sexta-feira (17). Os termômetros registram marcas bem distintas dependendo da localidade: a tarde será bastante quente em municípios como Britânia, que deve atingir a máxima de 33,1°C, seguida de perto por Jussara, com 32,9°C, e Itapirapuã, com 32,6°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais amenas, com destaque para São João da Paraúna, que registrará a menor temperatura da região com 14,6°C, e Jandaia, com mínima de 14,8°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 47,09% ao longo do dia. Os maiores índices de umidade serão registrados em Bom Jardim de Goiás, alcançando 74,0%, além de Piranhas, com 69,0%, e Caiapônia, com 67,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% para todo o território, o que consolida a ausência de chuva em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 28,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 30,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 29,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 32,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 30,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 30,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 29,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 31,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 33,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 29,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 30,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 30,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 31,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 32,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 29,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 30,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 31,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 30,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 29,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 32,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 32,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 29,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 29,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 29,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 28,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 32,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 30,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 29,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 30,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 29,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.