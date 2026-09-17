A região Oeste enfrentará um dia sob forte calor nesta sexta-feira (18), com marcas extremas registradas nos termômetros locais. O pico de aquecimento deve ocorrer em Britânia, que tem previsão de alcançar máxima de 39,1°C, enquanto as cidades de Jussara e Itapirapuã devem registrar marcas de 38,8°C e 38,6°C, respectivamente. Já os índices mais amenos devem ser observados em Avelinópolis, com mínima de 21,7°C, e em Nazário, onde os termômetros caem para 21,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional prevista é de 40,88%, sendo que os índices mais elevados, de 53,0%, devem ser observados em Aurilândia, Avelinópolis e Campestre de Goiás. O tempo segue firme na maior parte do dia, com probabilidade média de chuva de apenas 4,01% para a região, mas as chances chegam a 15,0% em Avelinópolis e Cachoeira de Goiás, que lideram a expectativa de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 38,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 37,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Baliza: máxima 38,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 39,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 36,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 37,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 38,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 37,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 37,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 38,6°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 35,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 38,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 38,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 38,3°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 38,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 36,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 35,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.