A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (19). A maior probabilidade de chuva alcança 85.0% em algumas localidades. As cidades mais quentes da região serão Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Montes Claros de Goiás, todas com máxima de 29.8°C. Já as mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 20.2°C, e Aurilândia, com 20.5°C.A umidade média na região será de 86.71%, com Montes Claros de Goiás registrando a maior umidade, de 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 52.09%. As cidades com maior probabilidade de chuva incluem Fazenda Nova, Israelândia e Jaupaci, todas com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 28.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 27.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 28.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 28.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.