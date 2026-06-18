A região Oeste terá tempo de **altas temperaturas** na sexta-feira (19). Britânia será a cidade mais quente, registrando 34.6°C de máxima. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Jussara, com 34.2°C, e Itapirapuã, com 34.0°C. As mínimas mais baixas serão observadas em São João da Paraúna, com 15.2°C, e em Aurilândia, com 15.4°C.A umidade média na região será de 58.56%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Aurilândia, com 77.0%, Bom Jardim de Goiás, com 76.0%, e Palminópolis, com 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 4.13%. Avelinópolis, Campestre de Goiás e Firminópolis apresentarão as maiores probabilidades, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 30.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 32.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 31.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 30.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 32.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 31.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 33.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 31.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 32.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 32.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 34.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 31.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 34.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 31.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 33.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 31.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 31.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 32.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 31.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.