A região Oeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (2). As maiores temperaturas máximas serão de 33.9°C em Britânia e Montes Claros de Goiás, e 33.4°C em Jussara. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Campestre de Goiás com 20.8°C e Caiapônia com 20.9°C.A umidade média na região será de 77.52%, com as maiores umidades atingindo 92.0% em Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Doverlândia. A probabilidade média de chuva está em 59.94%, sendo que as maiores probabilidades são observadas em Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Anicuns: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Arenópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Britânia: máxima 33.9°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campestre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 32.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Israelândia: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 33.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jandaia: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Jaupaci: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 33.4°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Nazário: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 31.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.