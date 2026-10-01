A região Oeste deve registrar um dia tipicamente úmido e com forte instabilidade nesta sexta-feira (2), apresentando marcas amenas nos termômetros. Entre os municípios que devem registrar as marcas mais elevadas, Britânia lidera com máxima de 25,4°C, seguida de perto por Itapirapuã e Jussara, ambas com pico de 25,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para o período ocorrem em Americano do Brasil, que pode marcar até 19,1°C, e em Caiapônia, com mínima de 19,3°C.O tempo na região será caracterizado por uma umidade relativa do ar média de 85,38%, com os maiores índices concentrados em Caiapônia e Doverlândia, onde o percentual atinge 91,0%, além de Anicuns, com 90,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é de 49,53%, sendo que cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registram as maiores chances de precipitação durante o dia, com probabilidade de 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 23,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Americano do Brasil: máxima 22,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 24,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Amorinópolis: máxima 23,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Anicuns: máxima 23,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Aragarças: máxima 24,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 85,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Arenópolis: máxima 23,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Aurilândia: máxima 24,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Avelinópolis: máxima 23,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Baliza: máxima 24,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 24,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 20,0%Britânia: máxima 25,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Buriti de Goiás: máxima 24,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira de Goiás: máxima 22,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Caiapônia: máxima 22,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 84,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Campestre de Goiás: máxima 24,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Córrego do Ouro: máxima 24,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Diorama: máxima 23,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Doverlândia: máxima 23,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 84,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Fazenda Nova: máxima 24,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Firminópolis: máxima 23,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 40,0%Iporá: máxima 24,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Israelândia: máxima 24,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Itapirapuã: máxima 25,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Ivolândia: máxima 23,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Jandaia: máxima 23,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Jaupaci: máxima 24,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Jussara: máxima 25,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Moiporá: máxima 23,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Montes Claros de Goiás: máxima 24,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 20,0%Mossâmedes: máxima 24,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Nazário: máxima 23,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Novo Brasil: máxima 24,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Palestina de Goiás: máxima 23,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Palmeiras de Goiás: máxima 23,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Palminópolis: máxima 23,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Paraúna: máxima 22,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 84,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Piranhas: máxima 24,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Sanclerlândia: máxima 24,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 23,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Santa Fé de Goiás: máxima 24,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%São João da Paraúna: máxima 23,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 83,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%São Luís de Montes Belos: máxima 23,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Turvânia: máxima 23,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.