A região Oeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (20). O tempo apresentará Baliza como a cidade mais quente, com máxima de 29.1°C, seguida por Aragarças e Piranhas, ambas com 28.9°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Americano do Brasil, com mínima de 19.2°C, e Avelinópolis, com 19.6°C.A umidade média na região será de 86.38%, com destaque para Sanclerlândia, Adelândia e Americano do Brasil que podem registrar 96.0%, 95.0% e 95.0% de umidade, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 54.77%, mas cidades como Adelândia, Anicuns e Avelinópolis preveem 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Americano do Brasil: máxima 24.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Aragarças: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Britânia: máxima 28.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Córrego do Ouro: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Iporá: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 27.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Jandaia: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Mossâmedes: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Paraúna: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Piranhas: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%São João da Paraúna: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Turvânia: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.