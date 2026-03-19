A região Oeste terá um tempo com grande chance de chuva na sexta-feira (20). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 28.9°C, e Baliza e Santa Fé de Goiás, ambas com 28.0°C. Já as mais frias serão Americano do Brasil, registrando mínima de 19.9°C, e Caiapônia, com 20.1°C.A umidade média na região será de 86.95%. Cidades como Avelinópolis, Caiapônia e Piranhas registrarão umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 49.88%, mas Montes Claros de Goiás e Piranhas terão chances de precipitação de até 90.0%, e Bom Jardim de Goiás, de 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Anicuns: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 27.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Britânia: máxima 28.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Buriti de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 26.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Firminópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Israelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 27.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Jussara: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Moiporá: máxima 27.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 90.0%Mossâmedes: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 27.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.