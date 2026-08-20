A região Oeste, nesta sexta-feira (21), contará com o tempo firme e ensolarado, registrando uma média máxima de 33,29°C, enquanto a média mínima deve ficar em 18,44°C. Entre os destaques de calor, Britânia atinge a marca de 36,7°C, seguida por Jussara com 36,0°C e Itapirapuã com 35,8°C. Já as menores temperaturas do dia ocorrem em Jandaia e Paraúna, onde as mínimas caem para 15,9°C.A umidade relativa do ar no território apresenta uma média de 46,16%, com destaque para os maiores valores encontrados em Bom Jardim de Goiás, que chega a 59,0%, e Caiapônia, com 57,0%. A chance média de chuva em toda a área é de apenas 2,97%, mas algumas localidades como Americano do Brasil, Amorinópolis e Aurilândia registram a maior probabilidade para o período, alcançando 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 31,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 32,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 31,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 34,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 33,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 33,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 32,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 31,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 33,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 32,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 32,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 33,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 34,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 32,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 31,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 35,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 32,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 32,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 32,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 30,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 35,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 31,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 32,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.