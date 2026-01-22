A região Oeste apresenta uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (23). As temperaturas mais elevadas do tempo serão registradas em Baliza, com 30.5°C, Aragarças, com 30.4°C, e Bom Jardim de Goiás, também com 30.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Campestre de Goiás, com 19.1°C, e Aurilândia, com 19.3°C.A umidade média na região será de 86.09%, com destaque para Americano do Brasil, Anicuns e Firminópolis, onde a umidade pode alcançar 94.0%. A probabilidade de chuva média é de 50.52%, mas cidades como Buriti de Goiás, Córrego do Ouro e Fazenda Nova terão uma probabilidade de chuva de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Avelinópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 30.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Diorama: máxima 27.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Doverlândia: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.