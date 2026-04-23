A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas na sexta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 33.4°C, Santa Fé de Goiás, com 32.5°C, e Itapirapuã, com 32.4°C. Já as cidades com as menores mínimas serão Avelinópolis, com 18.1°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 18.3°C.A umidade do tempo na região Oeste será moderada, com média de 57.94%, sendo que Doverlândia apresenta a maior umidade, com 75.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com a média regional em 5.81%. A maior chance de chuva será em Palestina de Goiás, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 30.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 31.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.