A região Oeste enfrentará uma jornada de calor intenso nesta sexta-feira (25), com marcas térmicas bastante elevadas em diversos municípios. Entre as cidades que devem registrar os índices mais expressivos estão Britânia, com máxima de 38,5°C, Jussara, com 38,2°C, e Itapirapuã, que pode atingir 38,0°C. Por outro lado, os menores registros previstos se concentram em Caiapônia, com mínima de 21,2°C, e Avelinópolis, com 21,7°C.O tempo na região deve seguir predominantemente seco, com umidade relativa média estimada em 50,74%, registrando os patamares mais elevados em Aurilândia, com 64,0%, além de Avelinópolis e Caiapônia, que chegam a 63,0%. A chance média de chuva na área é muito baixa, de 3,43%, contudo, Ivolândia e Palestina de Goiás despontam com a maior probabilidade de precipitação do dia, calculada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 33,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 35,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 37,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 35,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 37,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 38,5°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 36,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 37,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 36,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 37,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 38,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 35,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 35,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 38,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 35,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 35,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 37,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 34,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 37,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.