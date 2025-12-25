A região Oeste terá uma grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (26), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes incluem Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com máxima de 33.4°C, e Firminópolis com 33.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com mínima de 19.5°C, e Anicuns, com 20.2°C.A umidade média na região será de 77.21%, com cidades como Buriti de Goiás, Córrego do Ouro e Sanclerlândia registrando os maiores índices, alcançando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 27.27%, mas há pontos com grande possibilidade, como Amorinópolis e Iporá, com 75.0% de chance, e Buriti de Goiás, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 32.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 33.1°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 31.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 32.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 33.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 31.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 32.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.