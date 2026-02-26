A região Oeste terá tempo de grande chance de chuva para sexta-feira (27). As cidades mais quentes incluem Aragarças, com máxima de 30.2°C, Baliza, com 29.9°C, e Piranhas, com 29.7°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Americano do Brasil, com 19.0°C, e Caiapônia, com 19.5°C.A umidade média na região será de 83.52%, com Itapirapuã e Novo Brasil registrando as maiores umidades, atingindo 94.0%. A probabilidade média de chuva está em 45.17%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas de tempo chuvoso, como Buriti de Goiás e Sanclerlândia, com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Amorinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Aragarças: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Baliza: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Firminópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itapirapuã: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Jussara: máxima 29.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Palestina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Piranhas: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Turvânia: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.