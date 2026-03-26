A região Oeste terá grande chance de chuva para sexta-feira (27). O tempo na região registrará temperaturas máximas em Britânia, alcançando 30.1°C, seguida por Itapirapuã e Jussara, ambas com 29.6°C. As mínimas do tempo serão mais baixas em Avelinópolis, com 18.2°C, e Americano do Brasil, que registrará 18.5°C.A umidade média na região será de 82.34%, enquanto a probabilidade de chuva média é de 54.01%. As cidades com maior probabilidade de chuva incluem Adelândia, Buriti de Goiás e Mossâmedes, todas com 95.0%. Já as maiores taxas de umidade do tempo serão encontradas em São Luís de Montes Belos, com 94.0%, e em Aurilândia e Caiapônia, ambas com 93.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Anicuns: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Britânia: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Caiapônia: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Córrego do Ouro: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Diorama: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Doverlândia: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Fazenda Nova: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Jaupaci: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jussara: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Moiporá: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Piranhas: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Sanclerlândia: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.