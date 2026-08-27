A região Oeste terá uma sexta-feira (28) ensolarada e sob forte calor em grande parte do dia. No topo da lista das cidades mais quentes estão Britânia, com máxima de 38,3°C, seguida por Jussara, que alcança 37,7°C, e Bom Jardim de Goiás, registrando máxima de 37,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais amenas nas primeiras horas do dia ocorrem em São João da Paraúna, onde os termômetros marcam 19,7°C, e em Jandaia, com mínima de 20,1°C.O tempo seco predomina na região, apresentando umidade relativa média de 45,38%, sendo que o município de São João da Paraúna registra o maior índice, alcançando 63,0%, seguido de Aurilândia com 62,0%. Com a média regional de probabilidade de chuva em apenas 0,47%, a chance de precipitação é bastante baixa, destacando-se ligeiramente Palmeiras de Goiás e Nazário, ambas com máxima possibilidade de 10,0% de chuva durante o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 37,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 35,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 37,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 36,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 36,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 35,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 34,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 37,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.