A região Oeste terá tempo ameno para sexta-feira (29). As temperaturas máximas alcançarão 31.4°C em Britânia, que será a cidade mais quente, seguida por Jussara com 30.6°C e Itapirapuã com 30.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Nazário, com 17.4°C, e Campestre de Goiás, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em 68.3%. As cidades com os maiores índices de umidade são Bom Jardim de Goiás, com 87.0%, Aurilândia com 84.0% e Piranhas com 83.0%. A probabilidade de chuva será baixa para a região, com média de 10.0%. Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registram as maiores probabilidades de chuva, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.