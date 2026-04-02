A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (3). O tempo será marcado por essa característica em diversas localidades. As cidades mais quentes serão Baliza, com máxima de 29.6°C, Aurilândia, com 29.5°C, e Aragarças, com 29.3°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Caiapônia, com mínima de 19.0°C, e Palestina de Goiás, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 83.35%, com Piranhas apresentando umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.85%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados. Avelinópolis se destaca com 95.0% de probabilidade de chuva, seguida por Jaupaci e Mossâmedes, ambas com 90.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Amorinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 29.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Campestre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ivolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Mossâmedes: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Palestina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Piranhas: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Sanclerlândia: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.