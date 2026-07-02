A região Oeste para sexta-feira (3) não apresenta uma característica principal do tempo que atenda aos critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. O tempo será marcado por temperaturas amenas a quentes, com Britânia alcançando 32.6°C como a cidade mais quente, seguida por Jussara com 32.4°C e Jaupaci com 32.2°C. As cidades mais frias serão Caiapônia, com mínima de 13.7°C, e Baliza, com 13.8°C.A umidade média na região ficará em 54.59%, com destaque para Bom Jardim de Goiás, onde a umidade pode atingir 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 12%, e os maiores índices pontuais são de 5.0% em Britânia e Doverlândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 27.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 29.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 30.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 32.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 30.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 29.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.