A região Oeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (30). As cidades mais quentes incluem Britânia com 33.5°C, Jussara com 32.7°C e Santa Fé de Goiás também com 32.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Caiapônia e Campestre de Goiás, ambas com 20.2°C.A umidade média na região Oeste será de 80.65%, com destaque para Caiapônia e Palestina de Goiás, que podem atingir 93.0%, e Adelândia, com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.15%, mas cidades como Doverlândia, Aragarças e Aurilândia terão as maiores probabilidades de tempo chuvoso, com 85.0%, 75.0% e 75.0% respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 33.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Doverlândia: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Fazenda Nova: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 32.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Moiporá: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São João da Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.