A região Oeste registrará marcas térmicas elevadas nesta sexta-feira (31), com a média das máximas se estabelecendo em 34,14°C. O calor se fará sentir com maior intensidade em Britânia, que deve registrar 37,0°C, seguida por Jussara, com 36,6°C, e Itapirapuã, com 36,3°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia prometem ser mais amenas em municípios como Bom Jardim de Goiás e Piranhas, cujas mínimas previstas são de 16,7°C e 17,2°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 37,81%, com os índices mais elevados estimados em Bom Jardim de Goiás, onde o indicador alcança 57,0%. O tempo predominantemente seco se reflete na baixa probabilidade média de chuva, estimada em apenas 2,44%, embora localidades como Amorinópolis apresentem uma chance ligeiramente superior de precipitação, registrando 10,0% de probabilidade no período do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 33,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 32,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 37,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 34,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 35,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 33,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 32,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 36,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 33,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 33,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 32,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 33,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 36,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 34,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 33,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.