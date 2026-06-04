A região Oeste para sexta-feira (5) terá um tempo marcado por temperaturas elevadas durante o dia e mais amenas à noite. As cidades mais quentes serão Britânia com 32.0°C, Jussara com 31.4°C e Itapirapuã com 31.3°C. Já as cidades mais frias serão Nazário, registrando 12.9°C, e Campestre de Goiás com 13.1°C.A umidade na região Oeste será moderada, com média de 57.02%. Aurilândia, São João da Paraúna e Nazário apresentarão os maiores índices de umidade durante a noite, com 79.0%, 76.0% e 76.0% respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.42%. As cidades de Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis terão as maiores probabilidades, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 26.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 28.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 27.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 30.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.4°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 31.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.6°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 30.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 28.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 27.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 27.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.