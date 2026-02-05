A região Oeste terá um tempo com grande chance de chuva na sexta-feira (6). As temperaturas máximas na região serão de 30.1°C em Aragarças e Bom Jardim de Goiás, e 29.6°C em Baliza. As mínimas, por sua vez, ficarão em 20.0°C em Campestre de Goiás e 20.3°C em Caiapônia.A umidade média na região será de 86.86%, com Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis apresentando os maiores índices, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.27%, mas cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns podem ter chances de chuva de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Anicuns: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 30.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Aurilândia: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Avelinópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 29.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 29.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Caiapônia: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Diorama: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Fazenda Nova: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Iporá: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ivolândia: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Jandaia: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Palminópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Turvânia: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.