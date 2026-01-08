A região Oeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (9). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes incluem Britânia, com 33.1°C, Jussara, com 33.0°C, e Santa Fé de Goiás, também com 33.0°C. Já as mais frias serão Campestre de Goiás, registrando 19.5°C, e Avelinópolis, com 19.7°C.A umidade média na região será de 72.16%, com Adelândia apresentando os maiores índices, chegando a 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.07%, mas cidades como Itapirapuã, Jandaia e Jussara destacam-se com 65.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 33.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Fazenda Nova: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Piranhas: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.