A região Oeste apresentará termômetros bastante elevados nesta terça-feira (1), com a maior parte dos municípios registrando temperaturas expressivas ao longo do dia. Os maiores picos térmicos devem se concentrar em Britânia, onde a máxima pode atingir 37,6°C, seguida por Itapirapuã, com 36,1°C, e Jussara, com 36,0°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia estão previstas para Caiapônia e Paraúna, que devem registrar temperaturas mínimas de 18,9°C e 19,0°C, respectivamente.Para o período, a média da umidade relativa do ar na região deve ficar em 59,34%, sendo que os índices mais elevados são esperados em Jandaia, com 83,0%, e em Paraúna, que atinge 82,0%. Já a probabilidade média de chuva para todo o território está estimada em 21,4%, com as maiores chances de precipitação marcando 45,0% nas cidades de Campestre de Goiás, Jandaia e Palmeiras de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Amorinópolis: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Anicuns: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Aragarças: máxima 33,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Aurilândia: máxima 34,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Avelinópolis: máxima 34,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 35,0%Baliza: máxima 32,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 37,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Buriti de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Caiapônia: máxima 29,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Campestre de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Córrego do Ouro: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Diorama: máxima 33,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Doverlândia: máxima 31,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Fazenda Nova: máxima 35,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Firminópolis: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Iporá: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Israelândia: máxima 34,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Itapirapuã: máxima 36,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Ivolândia: máxima 32,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Jandaia: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Jaupaci: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 36,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 32,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Mossâmedes: máxima 34,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Nazário: máxima 34,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Novo Brasil: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Palminópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Paraúna: máxima 32,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Piranhas: máxima 33,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Sanclerlândia: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São João da Paraúna: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Turvânia: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.