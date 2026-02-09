A região Oeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (10). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 25.7°C em Britânia, 25.3°C em Aragarças e 25.0°C em Jandaia. As cidades com as menores temperaturas serão Americano do Brasil, com 19.2°C, e Caiapônia, com 19.3°C.A umidade média na região será de 92.84%, com as cidades de Arenópolis, Aurilândia e Caiapônia apresentando os maiores índices, com 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.7%, mas Americano do Brasil, Anicuns e Córrego do Ouro terão as maiores probabilidades, atingindo 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Americano do Brasil: máxima 23.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 23.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 24.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Aragarças: máxima 25.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 23.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Avelinópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 24.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Britânia: máxima 25.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 22.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Campestre de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 23.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Diorama: máxima 23.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 23.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Fazenda Nova: máxima 24.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Iporá: máxima 23.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 23.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 24.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Ivolândia: máxima 23.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Jaupaci: máxima 23.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 24.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 23.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 23.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Nazário: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Novo Brasil: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Palminópolis: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Paraúna: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 24.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Sanclerlândia: máxima 23.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%São Luís de Montes Belos: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Turvânia: máxima 24.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.