A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (10). As cidades mais quentes previstas são Britânia, com máxima de 31.7°C, Itapirapuã, com 31.3°C, e Jussara, atingindo 31.2°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Caiapônia, com 19.7°C, e Americano do Brasil, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 82.01%, com Doverlândia apresentando a maior umidade, chegando a 94.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 28.72%, mas Adelândia se destaca com 65.0% de chance de precipitação durante o dia, seguida por Anicuns e Itapirapuã, ambas com 55.0% de probabilidade de chuva à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Jaupaci: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Jussara: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Nazário: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Palestina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Piranhas: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.