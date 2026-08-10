A região Oeste registra marcas elevadas nos termômetros nesta terça-feira (11), com destaque para as temperaturas que sobem de forma significativa em diversos municípios. Os valores máximos mais altos previstos para o dia devem ocorrer em Britânia, com 38,7°C, seguida por Jussara, com 38,3°C, e Jaupaci, com 38,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ser observadas em Bom Jardim de Goiás, com 18,9°C, e em Aurilândia, que registra mínima de 19,0°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 35,33%, tendo Bom Jardim de Goiás com o maior percentual, alcançando 53,0%, acompanhada por Aurilândia, com 49,0%. Além disso, a probabilidade média de chuva para o período é de apenas 7,97%, sendo que as maiores chances de precipitação chegam a 10,0% em localidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 33,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 37,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 35,9°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 36,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 34,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 34,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 36,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 36,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 37,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 35,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 36,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 37,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 38,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 35,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 35,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 38,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 38,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 35,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 35,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 35,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 37,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 35,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 34,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 37,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 35,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 35,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.