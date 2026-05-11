A região Oeste, para a terça-feira (12), terá como característica principal altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Britânia, com 32.3°C, Itapirapuã, com 32.0°C, e Jussara, também com 32.0°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Paraúna, com 13.1°C, e Palestina de Goiás, com 13.2°C.\nA umidade média na região Oeste será de 64.49%. As cidades com os maiores índices de umidade são Bom Jardim de Goiás, com 87.0%, Campestre de Goiás, com 81.0%, e Nazário, com 81.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 10.7%, com Americano do Brasil apresentando a maior probabilidade, de 35.0%, seguida por Mossâmedes, com 25.0%, e Adelândia, com 20.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%