A região Oeste terá grande chance de chuva para esta terça-feira, 13, como a principal característica do tempo. As temperaturas na região mostrarão variações, com Britânia registrando a máxima de 31.6°C, seguida por Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 31.1°C. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com 19.5°C de mínima, e Aurilândia, com 19.6°C.A umidade média na região será de 80.85%, com algumas cidades apresentando índices mais elevados, como Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário, todas com 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 37.44%, mas cidades como Palmeiras de Goiás destacam-se com 70.0% de probabilidade, enquanto Adelândia e Amorinópolis registram 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Amorinópolis: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aragarças: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 30.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 31.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Palminópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.