A região Oeste terá predomínio de sol e ausência de precipitações nesta terça-feira (14), caracterizando um dia de tempo firme em todo o território. O calor se destaca em Britânia, que deve registrar máxima de 33,4°C, além de Itapirapuã e Jussara, onde os termômetros chegam a 32,5°C. Já os momentos mais frios ocorrem em Jandaia, com mínima de 11,9°C, e em São João da Paraúna, que registra 12,0°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 46,5% na região, tendo como destaque positivo o município de Bom Jardim de Goiás, que alcança o índice de 73,0%, enquanto Aurilândia e São João da Paraúna registram 64,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de 0,35%, sendo que os maiores índices esperados são de apenas 15,0% em Campestre de Goiás e São João da Paraúna.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 28,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 29,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 28,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 31,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 30,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 29,6°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 28,9°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 31,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 33,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 28,9°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 30,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 30,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 30,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 28,9°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 30,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 32,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 29,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 28,2°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 31,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 29,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 29,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 28,8°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 28,6°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 27,3°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 31,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 29,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 28,3°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 29,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 28,9°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.