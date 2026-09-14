A região Oeste enfrenta um dia de calor intenso nesta terça-feira (15), com marcas bastante elevadas nos termômetros, que registram patamar médio geral de 34,8°C para as máximas. O calor mais forte se concentra em Britânia, que alcança máxima de 38,0°C, seguida de perto por Jussara, com 37,4°C, e Itapirapuã, com 37,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Caiapônia, com mínima de 18,2°C, e em Paraúna, que registra 18,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 53,95%, sendo que os maiores valores de umidade se concentram em Paraúna, com 71,0%, e Campestre de Goiás, com 69,0%. O tempo segue predominantemente seco, refletindo uma probabilidade média de chuva de apenas 5,76% para a região Oeste. Contudo, municípios como Anicuns e Caiapônia apresentam as maiores chances de precipitação, embora limitadas a 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 34,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 32,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Campestre de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 34,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Iporá: máxima 35,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 35,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jaupaci: máxima 36,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 37,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Paraúna: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 36,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 35,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Turvânia: máxima 33,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.